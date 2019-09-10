Жизнь мигрантов между Турцией и ЕС

На южном побережье Турции нередко можно обнаружить пакеты из-под спасательных жилетов, обувь и обрывки одежды. Все это – частые признаки чьих-то путешествий в Европейский Союз. Они снова становятся популярными среди тех, кто не может вернуться домой и не может остаться в Турции.

Сирийская семья Барази – такие мигранты.

По словам матери семейства, ее заявка в агентство ООН по делам беженцев осталась без ответа, поэтому женщина с тремя сыновьями трижды пыталась добраться до Греции морем.

Кавтат Барази, мигрантка из Сирии

"Здесь сложно жить одной, я устала от обязанностей. Я не могу все делать самостоятельно, поэтому я выбрала такой путь".

Сейчас семья живет в прибрежном городе Измире недалеко от греческих островов. Многие мигранты приезжают сюда, чтобы перебраться в Евросоюз. Турецкие власти утверждают, что перехватывают в море все больше людей, направляющихся в Грецию. В сентябре их количество утроилось.

Кристина Йовановски, Euronews

"Вот худший финал для мигрантов, пересекающих море. Некоторые из тех, кто погиб, пытаясь попасть в Грецию, похоронены здесь. Без имен, только с напоминанием о серьезных рисках, с которыми мигранты сталкиваются в море".

Мухаммед Салих руководит некоммерческой организацией, помогающей сирийцам в Измире. Он говорит, что число тех, кто приходит за помощью, удвоилось с июля. По словам многих мигрантов, они уезжают из Стамбула после того, как в июле правительство объявило, что незарегистрированные в городе люди, должны уехать.

Мухаммед Салих, Фонд сирийских беженцев

"Теперь им нужно найти новое место для жизни, новую работу. Они находятся в сложной ситуации".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добивается международной поддержки в формировании безопасной зоны в Сирии, чтобы вернуть туда миллион сирийцев. Ранее Эрдоган пригрозил ЕС, что откроет путь мигрантам, если не получит обещанные Европой деньги.

Мунир Энсари, член партии Эрдогана, говорит, что турецкие власти пока откладывают разрыв соглашения с ЕС, несмотря на то, что Турция не получила обещанных денег.

Мунир Энсари, заместитель начальника отделения AKP в Измире

"Мы долгое время ждем, что станет легче. Наш президент сказал, что мы вносим свой вклад в эту сделку, но ничего не получаем взамен. Если все так и продолжится, мы можем нарушить соглашение с ЕС".

Тем временем, жизнь семьи Барази, остается подвешенной между европейским будущим и турецким настоящим.