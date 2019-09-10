Давка в Кербеле: более 30 погибших

Более 30 человек стали жертвами давки, возникшей во вторник в городе Кербела на юге Ирака.

По данным местных властей, свыше 100 человек получили травмы, некоторые пострадавшие - в критическом состоянии.

Давка возникла в конце процессии, после того как тысячи паломников ринулись к мечети.

Ежегодно в Кербелу приезжают миллионы паломников. Шииты отмечают Ашуру как траур по внуку пророка Мухаммеда имаму Хусейну, который погиб и похоронен в Кербеле.

По традиции в этот день паломники проходят по улице, ведущей к мечети имама Хусейна.