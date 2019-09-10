Иран: мракобесие или традиции?

"Пока весь мир задаётся вопросом, есть ли ещё надежда на ядерное соглашение с Тегераном, и какими будут следующие шаги Исламской республики, иранцы вошли в священный месяц Мухаррам и на этой неделе отмечают два особых дня - Тасуа и Ашуру, связанные с гибелью почитаемого шиитами имама Хусейна и его сторонников".

Мухаррам - первый лунный месяц исламского календаря, он очен важен для мусульман. Тасуа проходит в 9-й его день, Ашура, "день траура" - в десятый. В Куме, столице одноимённой провинции, мы поговорили с прохожими и вот что услышали:

Эти два дня показывают: что бы ни случилось с нами в этом мире, мы не должны сдаваться. Склониться мы должны лишь перед истиной, идущей от Бога.

- Наши старики учили нас противостоять с достоинством.

-Противостоять чему?

- Угнетению и несправедливости.

- Несмотря на сильное давление, исламские страны сейчас противостоят другим странам, потому что знают, что их дело правое.

- Чужеземные враги хотят уничтожить ислам, а мы здесь живём по учениям этой религии. Таким образом, империализм - вопиющий пример глобального угнетения. И мы должны противостоять этому.

Кум, священный город шиитов, считается религиозной столицей Ирана и представляет наиболее консервативную часть населения, которое ищет и находит силу и утешение в исламских ценностях и традициях.

Вопрос, которым мы задаёмся на Западе - какую роль сыграет эта часть страны в будущих решениях иранских властей?"