Колумбия: мирное урегулирование под вопросом

Власти Колумбии стремятся продемонстрировать, что, несмотря на заявления бывших повстанцев группировки ФАРК о возвращении к вооружённой борьбе, мирному процессу в стране ничто не угрожает. Для этого они направили в Брюссель советника колумбийского президента Эмилио Арчилу, который занимается урегулированием конфликта. Стратегия правительства основана на дискредитации повстанцев и на попытках доказать, что они не выражают настроения большинства бывших комбатантов:

– Речь идёт о группе людей, которые уже несколько месяцев не принимали участия в этом процессе. И на самом деле уже совершенно ясно, что они занимаются наркоторговлей. Я сам встречался со многими бывшими бойцами ФАРК. И нам понятно, что эти бывшие комбатанты твёрдо настроены участвовать в процессе мирного урегулирования.

В интервью Euronews Арчила отрицает, что его страна намерена воспользоваться этой ситуацией, чтобы развязать конфликт с Венесуэлой:

– Это ложь, такие утверждения необоснованны.

Но он настаивает на том, что повстанцы нашли убежище в Венесуэле.

– Имеются доказательства того, что их лидеры остались в Венесуэле, которая вместо того, чтобы выдать их, как поступают цивилизованные страны, укрывает этих людей.

Во вторник Венесуэла начала военные учения у границы с Колумбией. Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что власти Колумбии готовят нападение на его страну, намереваясь используя ситуацию с повстанцами ФАРК как предлог.