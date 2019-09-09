На Японию обрушился тайфун "Факсай". Есть пострадавшие

По меньшей мере 1 человек погиб и 37 пострадали в Японии из-за тайфуна "Факсай", обрушившегося на центральные и восточные регионы страны. Авиакомпании отменили более 160 рейсов из двух аэропортов Токио. Нарушено железнодорожное сообщение. Около 1 тысячи учебных заведений перенесли занятия. Приостановили работу несколько крупных предприятий, включая заводы Nissan и Sony.

"Факсай" – это пятнадцатый по счету тайфун, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас стихия ослабла и продолжает движение на северо-восток мимо побережья японского острова Хоккайдо.