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Япония

На Японию обрушился тайфун "Факсай". Есть пострадавшие

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 Мария Сашинская 
На Японию обрушился тайфун "Факсай". Есть пострадавшие
Авторское право
عکس از رویترز
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По меньшей мере 1 человек погиб и 37 пострадали в Японии из-за тайфуна "Факсай", обрушившегося на центральные и восточные регионы страны. Авиакомпании отменили более 160 рейсов из двух аэропортов Токио. Нарушено железнодорожное сообщение. Около 1 тысячи учебных заведений перенесли занятия. Приостановили работу несколько крупных предприятий, включая заводы Nissan и Sony.

"Факсай" – это пятнадцатый по счету тайфун, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас стихия ослабла и продолжает движение на северо-восток мимо побережья японского острова Хоккайдо.

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