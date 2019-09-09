Дордрехт: стрельбу открыл полицейский

Три человека погибли и один находится в тяжелом состоянии в результате стрельбы в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов. По последним данным, стрельбу - по членам своей семьи - открыл полицейский. Затем он свел счеты с жизнью.

Среди погибших двое детей, тяжелые ранения получила женщина. Она доставлена в близлежащую больницу в критическом состоянии. Что послужило причиной инцидента, пока не известно.

На месте происшествия прибыли два медицинских вертолета, здесь работают несколько бригад "скорой помощи". Полиция начала расследование. Она оцепила дом, где произошла стрельба, и весь квартал.

Мэр города в Twitter'е заявил, что это "серьезнейший инцидент" и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших, но других подробностей случившегося раскрывать не стал.