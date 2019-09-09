Участники выборов оценивают результаты

В "Единой России", по итогам состоявшихся в воскресенье выборов, считают, что в целом по стране партия "показала свое политическое лидерство", а избирательная кампания была для нее "весьма успешной".

На выборах губернаторов в 16 регионах победу одержали кандидаты от партии власти.

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что и по результатам выборов в Московскую городскую думу, к которым в этот раз было привлечено наибольшее внимание, сторонникам партии удалось обеспечить себе большинство.

Из 26 кандидатов, которые проходили предварительное партийное голосование и баллотировались при поддержке "Единой России", победу одержали 19 человек. Это достойный результат для партии.

Российская оппозиция считает итоги выборов в Мосгордуму своим успехом. Фактически, "Единая Россия" потеряла почти треть мандатов. Летом в российской столице прошли массовые протесты против отказа регистрировать независимых оппозиционных кандидатов.

Лидер незарегистрированной "Партии прогресса" Алексей Навальный перед единым днем голосования заявлял, что любое уменьшение числа сторонников "Единой России" в органах власти, будет расценено как успех.

В целом по стране "умное голосование" сработало гораздо лучше, чем мы ожидали. Это был эксперимент, и в тех городах, где он был применен, все сработало очень и очень круто.

Представители Центральной избирательной комиссии России сообщили, что серьезных нарушений в ходе единого дня голосования зафиксировано не было.