Утверждён закон, запрещающий "брексит" без сделки

Королева Великобритании подписала в понедельник законопроект, запрещающий "брексит" без сделки. Законопроект противоречит планам премьер-министра Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза 31 октября любой ценой, включая отсутствие договоренности.

Подпись Елизаветы II, так называемая "королевская санкция", — формальность. Документ уже получил одобрение парламента, несмотря на недовольство правительства. Закон откладывает "брексит", если соглашение с Брюсселем не будет подписано до 31 октября.

Между тем в понедельник вечером начинается самый длинный перерыв в работе парламента в современной истории страны. Инициатором этого выступил премьер-министр Борис Джонсон.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил:

"Я считаю это решение постыдным. Парламент должен заседать и призвать правительство к ответственности. Но премьер-министр пытается убежать от вопросов. В конце июля его назначили на должность и с тех пор он всего один раз принимал участие в традиционной сессии вопросов и ответов. А сейчас он приостанавливает работу парламента, в среду сессия не состоится".

Депутаты еще должны проголосовать по вопросу проведения досрочных выборов. На этом фоне спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что откажется от своей должности, если парламентарии проголосуют за, в противном случае — останется на посту до 31 октября.