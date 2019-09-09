В венгерском Секешфехерваре прошёл чемпионат по рытью могил. В соревнованиях на городском кладбище участвовали 18 команд. Они должны были вырыть могилы размером 0,8 х 2 х 1.6 м. У каждой команды свои подходы и решения, — важно лишь уложиться в час и не допускать нахождения нескольких человек в яме глубиной более метра. Скорость, точность выполнения работ, стиль и внешний вид захоронений оценивало профессиональное жюри. Победителям вручили премию — ок. 170 долларов США.

В дирекции кладбища, которая организовала чемпионат, говорят, что хотят таким образом способствовать росту уважения и признанию дела могильщиков: «У нас не хватает рабочей силы и мы пытаемся вернуть этой профессии популярность».