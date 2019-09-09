Поиск южнокорейских моряков

У атлантического побережья США перевернулось грузовое судно Golden Ray ("Голден рей"), следовавшее в Балтимор (штат Мэриленд) под флагом Маршалловых Островов и перевозившее автомобили. На борту судна начался пожар, сотрудникам Береговой охраны удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды. По данным южнокорейского МИД, четыре моряка предположительно оказались заблокированы в машинном отделении судна, которое принадлежит одной из крупнейших логистических компаний страны Hyundai Glovis Co. Ltd. Установить причину произошедшего пока не удалось.