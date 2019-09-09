Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Италия

«Скромное правительство без грубостей»

 Комментарии
 Euronews 
«Скромное правительство без грубостей»
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Не просто улучшить отношения с Европой, а сыграть ключевую роль в реформировании Евросоюза: такова задача нового правительства Италии. Премьер Джузеппе Конте представил программу своего кабинета, который он назвал «скромным правительством без грубостей».

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

«Правительство будет тесно сотрудничать с Европой по вопросам стабильности инвестиций, реформы экономического и валютного союза, банковского союза, начиная с организации бюджета еврозоны».

Среди главных целей внутренней и внешней политики налоговая реформа, реформа Пакта стабильности — бюджетных правил ЕС, а также комплексный пересмотр миграционной политики: по словам самого Конте, переход от работы в режиме чрезвычайной ситуации к структурному подходу.

Во внешней политике премьер подчеркнул приверженность ЕС и НАТО и уже не говорит о сближении с Россией так, как раньше.

У стен парламента тем временем была организована акция протеста оппозиции — в том числе тех, кто был в составе правительства ещё вчера. Представители «Лиги» утверждают, что новый кабинет не обладает поддержкой избирателей:

Маттео Сальвини, "Лига":

«Итальянцы не согласны ни с чем, кроме разделения мест в парламенте и ненависти к „Лиге“, но я не думаю, что такой страной, как Италия, можно управлять только за счёт этого».

Джорджия Мелони, Fratelli d'Italia:

«Я не представляю, как эти люди намерены справляться с народным возмущением».

Наблюдатели особо отметили тот факт, что к оппозиционной акции не присоединилась «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони: ветеран итальянской политики не очень хочет, чтобы правых возглавили «Лига» и Сальвини.