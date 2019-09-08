Трамп отказался встречаться с лидерами "Талибана"

Глава Белого дома Дональд Трамп отменил запланированные встречи с лидерами радикального движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта в Кабуле, жертвами которого стали 12 человек.

Президент также отказался от мирных переговоров по урегулированию ситуации в исламской республике.

Сообщил об этом американский лидер на своей странице в "твиттере".

"Втайне практически ото всех ключевые лидеры талибов и отдельно президент Афганистана собирались встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. К сожалению, с целью создания ложных рычагов давления они признались в проведении атаки в Кабуле. Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров. Что за люди убивают так много [людей], чтобы, по-видимому, укрепить свои позиции на переговорах? Они этого не добились, а сделали только хуже!", - написал Трамп.

2 сентября специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад представил афганскому президенту проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и Белым домом. Согласно договоренностям, американские силы покинут пять баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа.