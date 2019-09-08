В России проходит единый день голосования.

Президент страны Владимир Путин на избирательном участке в Российской академии наук проголосовал на выборах в Мосгордуму.

Глава государства отметил, что важно не количество потенциальных политиков, а качество их работы после избрания, и добавил, что не знает лично кандидата, за которого отдал голос.

В другом районе Москвы — Марьино — сделать свой выбор пришел оппозиционный политик и лидер партии "Россия будущего" Алексей Навальный с дочерью Дарьей, представив ее как "нового избирателя".

Успехом выборов, по мнению блогера, будет сокращение числа избранников от партии "Единая Россия".

"Любое снижение количества кандидатов "Единой России" мы будем расценивать как успех. В прошлый раз "Единая Россия" получила 40 мандатов из 45. Если они получат хоть сколько-нибудь меньше — это будет уже хорошо. Но мы надеемся, по крайней мере, что мы сможем более-менее их существенно потеснить", — заявил Навальный на выходе с избирательного участка.

Проголосовала и не допущенная до участия в выборах в Мосгордуму член партии Навального Любовь Соболь.

Ей, как и ряду независимых самовыдвиженцев, отказали в регистрации из-за, как уверяет Мосгоризбирком, брака в подписных листах.

В поддержку оппозиционных кандидатов провели серию акций протеста.

Единый день голосования проходит в 85 регионах страны.

Так, россияне выбирают депутатов в 13 законодательных собраний, губернаторов избирают в 16 субъектах. В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, а в трех столицах регионов выбирают глав муниципальных образований.