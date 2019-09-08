Иран: "ЕС не выполнил обещание"

Европейские участники не выполнили свою часть обязательств по ядерной сделке. Тегеран будет действовать соответствующим образом - но в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Так делегации МАГАТЭ прокомментировали в Иране решение приступить к очередному сокращению собственных обязательств .

"Европейский союз брался заполнить пробелы, образовавшиеся в результате выхода США из ядерной сделки, но ему не удалось выполнить свое обещание", - заявил вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Мы, конечно, считаем важным оперативное, активное взаимодействие. Фактор времени также чрезвычайно важен", - отметил и.о. главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ.

Сроки уже обозначены: Тегеран будет отступать от сделки еще немного каждые 60 дней. 6 сентября Исламская Республика отказался от соблюдения ограничений на исследовательскую деятельность и активизировал процесс обогащения урана.

"На неверное решение американцев последовал неверный ответ Ирана. Неверный, потому что сокращение обязательств по СВПД, по Венскому соглашению, ведет к росту напряженности", - отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

СВПД – "не дорога с односторонним движением", в свою очередь, заявил Салехи, добавив, что Иран вернется к выполнению сделки, как только это сделают другие.