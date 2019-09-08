Беспощадный "Дориан" нанес удар по Канаде

Ураган "Дориан", который добрался до атлантического побережья Канады, принес с собой мощный ветер и проливные дожди. Высота волн порой достигала пятнадцати-двадцати метров. В нескольких провинциях без электроснабжения остались порядка пятисот человек. В Галифаксе (провинция Новая Шотландия) порывами ветра повален большой строительный кран, который обрушился на строящееся здание.

По данным синоптиков, "Дориан" все еще считается ураганом второй степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Первого сентября стихия обрушилась на Багамские Острова. Здесь жертвами непогоды стали более сорока человек. Есть опасения, что число погибших может возрасти. Наибольший ущерб нанесен острову Абако. Пострадавшие покидают родные места и отправляются в столицу государства Нассау или Соединенные Штаты.

Карлен Меризье, жительница Абако : "Было действительно очень плохо. Когда мой дом рухнул, я почувствовала, что как-будто умерла. Много людей погибло. Я думала, что окажусь среди них. Мы молились и выжили".

Из-за урагана "Дориан" на Багамах повреждено или разрушено около 13-ти тысяч домов. Затоплены обширные территории. По данным ООН, в экстренной помощи нуждаются около 70-ти тысяч человек.