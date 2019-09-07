Индия потеряла связь с орбитальным модулем "Викрам"

Индийское космическое агентство потеряло связь с орбитальным модулем "Викрам" на последнем этапе операции по его посадке на южный полюс Луны. Аппарат должен был заняться изучением состава поверхности спутника Земли.

Каиласавадивоо Сиван, глава индийской организации космических исследований

"Спуск был произведен по плану. До высоты 2,1 км наблюдалось нормальное функционирование. Впоследствии связь от спускаемого аппарата до наземной станции была потеряна. Мы анализируем данные".

По словам индийских ученых, миссию нельзя назвать неудачной, потому что "Чандраян-2" будет продолжать работу по изучению Луны. "Чандраян-2" - это вторая космическая миссия Индии по исследованию спутника Земли. Первая состоялась осенью 2008 года, когда аппарат "Чандраян-1" совершил жесткую посадку.