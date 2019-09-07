Депутаты грозят Борису Джонсону судом

Британские парламентарии готовы подать в суд на Бориса Джонсона.

Накануне Палата Лордов одобрила законопроект, согласно которому, если Королевству не удастся договориться с Брюсселем о новом соглашении об условиях выхода из ЕС, премьеру придется просить Евросоюз об очередной отсрочке "брексита". Джонсон же заявил, что никогда на это не пойдет.

Лучше всего, теперь заставить его выполнять волю парламента, который принял новый закон для того, чтобы не допустить катастрофы 31 октября и продлить еще на три месяца такие важные переговоры с ЕС. Любой разумный премьер согласился бы на это. Джереми Корбин лидер Лейбористской партии

На случай, если Джонсон все-таки нарушит закон, парламентарии уже готовят коллективный судебный иск. Присоединиться к нему намерены и консерваторы-"мятежники", исключенные на этой неделе из партии за то, что выступили против "жесткого брексита". Если премьер ослушается и судей, ему может грозить тюремный срок.

Но споры о "брексите" не ограничиваются стенами Вестминстерского дворца. В субботу в Лондоне прошли манифестации как сторонников, так и противников выхода из ЕС. Около сотни людей протестовали против планов Джонсона и недалеко от здания британского посольства в Берлине.