No Comment: лучшее за неделю

Фестиваль Огненных шаров

31 августа город Неджапа в Сальвадоре отмечал свой ежегодный фестиваль Огненных шаров, во время которого люди забрасывают друг друга скрученными в шары тряпками, смоченными в бензине и подожжёнными.

Акция против "фемицида"

1 сентября у Эйфелевой башни организация Nous Toutes ("Мы все" - фр.) провела акцию протеста против бытового насилия. У участниц в руках листы белой бумаги с написанными именами сотни женщин, которые были убиты своими мужьями или сексуальными партнерами во Франции только с начала этого года. За весь 2018 год Министерство внутренних дел зафиксировала 121 случай "фемицида".

Бельгия отмечает 75-ю годовщину освобождения от фашизма

Американские танки "Шерман" и другая раритетная военная техника торжественно проехали по улицам Брюсселя в честь 75-ой годовщины освобождения Бельгии от фашистов.

Лондон: "Борис, ты не прав!"

В Лондоне сотни манифестантов во вторник вечером заблокировали Вестминстерский мост с требованием "остановить переворот": именно так они воспринимают политику премьер-министра Джонсона, решившего заблокировать работу парламента.

Дом, разрушенный "Дорианом"

Жители острова Большой Багама пытаются спасти то, что осталось от семейного дома после удара урагана "Дориан". Тим Эйлен помогал журналистам агентства AP работать на репортажами о природной стихии и даже снял на видео эвакуацию своей семьи. В среду он вместе с сыном вернулся домой и не мог сдержать слез. По его словам, придется найти новый дом и начать жизнь заново.