Протесты в Гонконге не утихают

В Гонконге не утихают массовые манифестации. Протестующие вышли на улицы и разожгли костры по всему городу. Акции продолжаются несмотря на то, что два дня назад Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила, что ее правительство официально отзовет законопроект об экстрадиции, который спровоцировал демонстрации в июне.

В случае принятия закона жители Гонконга могли бы выдаваться на суд в материковый Китай, и для многих это означало посягательство на автономию города – бывшей британской колонии, отошедшей под контроль Китая в 1997 году.

После заявления Лэм протестующие вновь вышли на улицы, требуя теперь удовлетворения пяти важных требований, среди которых проведение независимого расследования случаев жестоких действий полиции в ходе протестов, немедленное освобождение задержанных и проведение прямых выборов городских властей.