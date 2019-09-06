В Берлине проходит выставка электроники IFA

Старейшая международная выставка электроники в мире IFA началась в Берлине. Производители смартфонов показали несколько долгожданных новинок. Так, например корейская компания Samsung представила Galaxy Fold, "телефон-раскладушку" нового поколения. По заявлениям компании, складывающийся смартфон станет началом новой эры, а продажи начнутся уже в этом месяце.

Бенджамин Браун, директор по маркетингу Samsung

"Смартфоны настолько большие, насколько они только могут быть, но при этом умещаются в кармане. Мы знаем, что наши покупатели хотят еще большие экраны, поэтому мы разработали экран, который складывается".

Компания Nokia решила выбрать другую стратегию и завоевать рынок особо прочными телефонами.

Юхо Сарвикас, главный менеджер по продуктам Nokia

"Вы можете погрузить его в воду на 30 минут, можете сбросить с двухметровой высоты на бетонный пол. Мы сделали и протестировали телефон по военным стандартам".

Компания TCL, владеющая брендами Blackberry and Alcatel, видит будущее в устройствах, поддерживающих технологию 5G.

Выставка пройдет в Берлине до 11 сентября.