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Полярное сияние в небе над Чжуншань

Сотрудникам китайской исследовательской станции Чжуншань в Антарктиде посчастливилось увидеть и запечатлеть на пленку необыкновенное по своей красоте зеленое свечение в небе. Полярное сияние, то есть люминесценция верхних слоёв атмосферы вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра, наблюдаtтся преимущественно в так называемых авроральных овалах - высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах, окружающих магнитные полюса Земли. Это происходит на высоте примерно в 100 км.

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