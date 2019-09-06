Полярное сияние в небе над Чжуншань

Сотрудникам китайской исследовательской станции Чжуншань в Антарктиде посчастливилось увидеть и запечатлеть на пленку необыкновенное по своей красоте зеленое свечение в небе. Полярное сияние, то есть люминесценция верхних слоёв атмосферы вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра, наблюдаtтся преимущественно в так называемых авроральных овалах - высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах, окружающих магнитные полюса Земли. Это происходит на высоте примерно в 100 км.