"Комната ярости" в Вене

В Музейном квартале в Вене появилась "комната ярости", где каждый может в течении пяти минут разгромить все, что находится внутри.

Таким образом Фолькстеатр готовится к премьере пьесы по роману австрийского писателя Хаймито фон ДОдерера "Меровинги, или Тотальная семья".

По замыслу создателей, "комната ярости" позволит приблизиться к характерам героев пьесы, которые отличаются своей раздражительностью

Энна Загорак из Фолькстеатра говорит: "Можно сюда прийти, записаться в очередь и затем зайти внутрь, там есть посуда или старые компьютеры, можно будет все это разгромить. Надеемся, что посетители "комнаты ярости" смогут избавиться от чувства гнева и придут на спектакль в расслабленном состоянии".

Премьера пьесы состоится 11 сентября. "Комната ярости" открыта для посетителей ежедневно с 16 до 20 часов.

Первая "комната ярости" была открыта в Токио в 2008 году, с тех пор эта идея обрела популярность во всем мире. В Москве такая комната под названием "Дебош проект" действует уже несколько лет.