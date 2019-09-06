Aigle Azur больше не летает

Авиакомпания Aigle Azur ("Эгль азюр") — вторая во Франции по объему перевозок — аннулировала все рейсы с вечера пятницы, объяснив решение финансовыми проблемами и связанными с этим операционные трудностями.

Это вынудило власти Франции заняться активным поиском способов сохранения авиакомпании и переговорами с другими перевозчиками о замещении её отменённых рейсов. В результате сложившейся ситуации заблокированы десятки тысячи людей.

В начале недели компания объявила себя банкротом, а в среду гендиректор Aigle Azur сообщил о своей отставке из-за споров с акционерами.

Крупнейший акционер Aigle Azur — китайский конгломерат HNA Group, которому принадлежит 49%. Американский бизнесмен Дэвид Нилман владеет 32%. У французского предпринимателя Жерара Уа — 19%.