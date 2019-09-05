Россия смотрит на восток

Миллиардные контракты и гигантский газовый проект в Сибири — во Владивостоке продолжается работа Восточного экономического форума, в котором принимают участие представители 60 стран мира.

По словам президента РФ Владимира Путина, китайские партнеры — самые крупные инвесторы в экономику российского Дальнего Востока, а геополитические интересы России и Китая совпадают.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о безграничных возможностях этого региона. Он отметил, что "съел вместе с Путиным уже пуд соли", так как провел уже 27 двусторонних встреч. Абэ выразил уверенность, что заключение мирного договора — историческая миссия для Японии и РФ, реализация которой откроет бесконечные возможности для народов двух стран. Владимир Путин, в свою очередь, обратил внимание, что вопрос заключения мирного договора увязан, в том числе, с обязательствами Токио перед США и другими странами.

Абэ сообщил, что Япония и Россия в рамках сотрудничества по плану из восьми пунктов разработали за последние три года более 200 совместных проектов. "Мне видится одна грандиозная линия. Стремительный поток, соединяющий Северный Ледовитый океан через Японское и Южно-Китайское моря с Индийским океаном. Будущее находится здесь. Именно здесь находятся наши неограниченные возможности", — сказал Абэ о Дальнем Востоке.

Накануне Индия заключила на форуме около 50 соглашений на сумму 5 млрд долларов. Премьер-министр Нарендра Моди также подчеркнул, что Дальний Восток обладает большими природными ресурсами и потенциалом для активного развития.

Газовый проект

Второй по объёмам добычи производитель природного газа в России компания "Новатэк" объявила в рамках форума об окончательном инвестиционном решении с японскими компаниями Mitsui & Co и JOGMEG по проекту "Арктик СПГ-2", инвесторами в котором стали также Китай и Франция. Окончательный объем инвестиций составит 21 млрд долларов. Итоговая мощность проекта, который будет реализован в 2023-2025 годах, составит 20 млн тонн в год. При этом "Новатэк" больше не рассматривает участие других партнеров в "Арктик СПГ-2", у компании останется 60%.

Макрон призвал не изолировать Россию

В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вытеснять Россию из Европы — это большая стратегическая ошибка. Макрон выразил уверенность, что тем самым Европа подталкивает Россию к изоляции, которая усиливает напряженность, или альянсу с другими крупными державами, такими как Китай.

С таким заявлением он выступил на следующий день после того, как США ввели второй пакет антироссийских санкций. Они включают противодействие Вашингтона предоставлению займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, запрет американским банкам участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству, а также ограничения экспорта ряда товаров и технологий.

Несмотря на антироссийские санкции, свое участие в Восточном экономическом форуме подтвердили около 20 американских компаний, включая IBM, MasterCard и McDonalds.