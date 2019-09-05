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Мозамбик

Папа Римский приехал в Африку

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 Мария Сашинская 
Папа Римский приехал в Африку
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Тысячи верующих встретили Папу Римского Франциска в столице Мозамбика Мапуту. Понтифик начал свой африканский визит, в котором так же запланировано посещение Мадагаскара и Маврикия. Надежда, мир и примирение – вот основные темы поездки, которая проходит всего через несколько недель после подписания между главой Мозамбика и оппозиционной партией национального сопротивления (РЕНАМО) мирного соглашения. Договор призван прекратить многолетнее вооруженное противостояние в стране.

Во всех пунктах своей поездки Папа Франциск запланировал встречи с епископами и прихожанами. 10 сентября понтифик вернется в Ватикан.

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