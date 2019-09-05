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Газон на стадионе засадили лесом ради искусства и экологии

Леса вместо футбольного поля. Художник Клаус Литтман засадил газон стадион в австрийском городе елями. 300 деревьев разместились на площадке в рамках проекта «За лес». По задумке автора, это должно служить напоминанием, что лишь однажды насладиться общением с природой можно будет лишь в условиях зоопарка.

Концепция, реализованная Литтманом, не нова. Около 30 лет назад зарисовку такого проекта представил австрийский художник Макс Пантнер. Выставка на стадионе в Клагенфурте будет работать до 27 октября.

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