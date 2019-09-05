Домашний лев в Дахуке

На улицах иракского Дахука можно увидеть мужчину, прогуливающего с домашним львом. Бленд Мамун — член курдско-американской организации по спасению животных. Он говорит, что своего питомца он нашел в зоопарке одного из своих знакомых, тогда львенку было 20 дней от роду и он нуждался в уходе. Бленд Мамун уверен, что его подопечный не представляет опасности для окружающих, но ветеринары говорят, что львов невозможно одомашнить: когда животное повзрослеет до 1,5 лет, то его поведение начнется меняться и оно станет более свирепым. Но пока жители Дахука не боятся находиться в присутствии льва, которого приютил Бленд Мамун.