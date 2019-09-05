В Японии поезд столкнулся с грузовиком

По крайней мере один человек погиб и еще 36 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком, которое произошло в четверг в городе Иокогама вблизи Токио.

Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов ветки, связывающей столичную префектуру с префектурой Канагава. После столкновения с грузовиком головной и еще несколько вагонов поезда сошли с рельс. Поезд, в котором находилось около 500 человек, получил серьезные повреждения.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. По предварительной версии, грузовик застрял на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд, который двигался со скоростью примерно 120 км/ч.