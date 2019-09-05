В Италии задержан топ-менеджер входящего в "Ростех" холдинга

Президент России Владимир Путин назвал очень плохой практикой задержания за рубежом россиян по инициативе США и отметил, что это может быть связано с конкурентной борьбой.

Речь идет о задержанном по запросу США в Неаполе представителе госкорпорации "Ростех" Александре Коршунове.

"Это очень плохая практика, она осложняет наши межгосударственные отношения. Говорю без всяких шуток, без иронии. Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода. У меня есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Сергея Брилева, модератора пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.

В "Ростехе" заявили, что разбираются в ситуации с задержанием директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка. В "Ростехе" также выразили уверенность в невиновности Коршунова. МИД РФ сообщил агентству ТАСС, что сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному.

По данным газеты"Ведомости, Коршунова обвиняют в экономическом шпионаже против компании General Electric в интересах российской программы ПД-14. В рамках этой программы ведется разработка авиационного двигателя, который будет устанавливаться на новые российские среднемагистральные самолеты МС-21. В Италии в ближайшее время должно состояться первое заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в США. Коршунов прибыл в Италию на отдых вместе с женой.

Холдинг ОДК входит в состав "Ростеха", предприятия холдинга занимаются производством двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ, газотурбинных установок различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающих и корабельных газотурбинных агрегатов. В общей сложности в ОДК работают более 90 тысяч человек.