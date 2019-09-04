Италия: коалиция создана

Джузеппе Конте, вновь возглавивший итальянское правительство, объявил его состав после встречи с президентом страны Серджо Матареллой в среду. Коалиция сформирована «Движением 5 звёзд» и оппозиционной Демократической партией, при этом в состав правительства вошли также представители левой партии «Свободные и равные». Наблюдатели отмечают, что в новом правительстве семь женщин – это примерно треть.

– Наша команда стала сильнее благодаря подготовленной программе, нацеленной на будущее, – заявил Конте. – И наша команда направит всю свою энергию, свои навыки, свои силы на то, чтобы сделать Италию лучше, и будет действовать в интересах всех граждан – от севера до юга. Благодарю вас.

Подавляющее большинство сторонников «Движения 5 звёзд» в ходе прошедшего во вторник онлайн-голосования поддержали создание коалиции с Демократической партией, считавшейся до последнего времени их основным политическим противником.

Луиджи Ди Майо, лидер «Движения 5 звёзд», выразил удовлетворение этим опытом прямой демократии. Ранее он возглавлял министерство труда, а в новом правительстве стал главой МИДа, но не будет больше выполнять обязанности заместителя премьер-министра.