СВДП: время ещё есть

Иран даёт европейским партнёрам ещё два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению экономических обязательств, наложенных «ядерной сделкой».

Тегеран обещал огласить в среду подробности нового, уже третьего этапа по сокращению собственных обязательств в рамках СВДП. Но в итоге решил пока отложить это шаг. По словам президента, в Иране понимают, что завершить непростые переговоры за считанные дни не удастся.

Хассан Роухани, президент Ирана:

«Параллельно подготовке третьего шага, мы дадим ещё два месяца для возможности продолжить переговоры. Если мы достигнем соглашения, то это покажет принципиальную возможность диалога, здравого смысла и согласия».

Руководство Исламской республики всячески подчёркивает, что приостанавливает выполнение собственных обязательств не в нарушение договора, а наоборот в соответствии с его положениями — когда другие стороны сами перестали выполнять его.

Требования Ирана к европейским партнёрам заключаются в первую очередь в возобновлении полномасштабного экономического сотрудничества — то есть, в сложившихся обстоятельствах, это поиск механизма, который позволил бы действовать в обход ограничений Вашингтона. Также Тегеран требует компенсации за урон, нанесённый выходом США из договора и возобновлением американских санкций.

Соединённые Штаты на этом фоне объявили в среду о введении новых санкций: на этот раз против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. «Соединённые Штаты не позволят Ирану использовать свою программу космических запусков в качестве прикрытия для программ по разработке баллистических ракет», — заявили в госдепартаменте.