Deutsche Welle лишится аккредитации в России?

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отвергла обвинения Госдумы РФ во вмешательстве во внутренние дела России и утверждает, что не призывала к участию в протестах в Москве. Работать с комиссией Госдумы по по расследованию иностранного вмешательства представители компании отказались, заявив, что подотчётны лишь немецким надзорным органам.

Комиссия грозит лишить Deutsche Welle аккредитации. Её глава Василий Пискарёв заявил:

"Призывы к москвичам выходить на неразрешённые митинги в дни, когда эти митинги были действительно запрещены - этоЮ, на наш взгляд, нарушение закона. Собирается ли дальше работать на российских просторах "Немецкая волна" и собирается ли законы наши соблюдать? Вот эти вопросы у нас остались нерешёнными".

Поводом доля обвинения стал твит Deutsche Welle с видеозаписью акции протеста 27 июля и словами "Москва, выходи!" Их скандируют и демонстранты на видео, требуя честных выборов в Мосгордуму. Эту публикацию сочли призывом к участию в митинге и, соответственно, попыткой вмешательства во внутренние дела России, а в Госдуме была создана специальная комиссия для расследования иностранного вмешательства. На её заседание был приглашён также посол США в связи с публикацией на странице дипмиссии в Twitter информации о готовящихся несанкционированных протестах в Москве 3 августа.