Обнародованы кадры пожара на Conception

Береговая охрана США обнародовала видеокадры горящего у берегов острова Санта-Круз прогулочного судна Conception. Трагедия унесла жизни 34 человек. Возраст погибших - от 17 до 60 лет. Ведется расследование.

Пожар на Conception вспыхнул в понедельник в предрассветные часы. Пассажиры спали в нижних каютах. Пять членов экипажа, включая капитана, во время ЧП находились на палубе. Они покинули судно на надувной лодке и выжили. На помощь Conception были направлены два вертолета и три скоростных катера. Из-за огня спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело до ватерлинии и затонуло в 20 метрах от острова на двадцатиметровой глубине. Причина возгорания неизвестна.

Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди пояснила журналистам: "Мы полагаем, что будем находиться на месте происшествия порядка десяти дней. Наши следователи будут собирать вещественные доказательства. Непосредственно здесь мы не станем устанавливать причины пожара. Это произойдет позднее в рамках расследования".

Судно было построено в 1981 году и приписано к гавани Санта-Барбары (штат Калифорния). Оно использовалось для морской рыбалки и занятий дайвингом.