Верховная рада Украины в окончательном чтении приняла закон о лишении депутатов уголовной неприкосновенности. Теперь народных избранников можно будет привлечь к ответственности за преступления. Политическая неприкосновенность — за голосование и высказывания в ходе прений — остаётся.

Президент Украины Владимир Зеленский считает этот шаг существенным прогрессом в борьбе с коррупцией:

«Представьте, если депутат сбивает человека, или „крышует“ добычу янтаря, или совершает любое другое уголовное преступление — он обязан нести ответственность. Это законодательный орган государственной власти, это парламент — а не „малина“, где можно пять лет скрываться под куполом».

Критики говорят о «коллективном самоубийстве» депутатов и о конце независимости украинского парламентаризма. В качестве примеров стран, где неприкосновенности депутатов нет, они называют такие, как Турция или Намибия.

Депутаты «Оппозиционной платформы — за жизнь» в полном составе отказались участвовать в голосовании. По их мнению, необходимо соблюдать равенство всех ветвей власти: если лишать неприкосновенности — то не только депутатов, но и судей Верховного суда и президента страны.