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Япония

Легендарный сумоист Хакухо стал японцем

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 Ольга Кепински 
Легендарный сумоист Хакухо стал японцем
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Монгольский сумоист Хакухо или Белый Феникс (настоящее имя - Мунхбатын Давааджаргал) — рекордсмен по количеству побед и выигранных трофеев Кубка императора - получил японское граждаство.

По законам страны, 69-ый ёкодзуна был вынужден отказаться от монгольского подданства и стал таким образом единственным на сегодняший день японцем — обладателем этого высшего титута.

"До этого я представлял только Монголию, но отныне груз ответственности удвоился, и это тяжело", — сказал Хакухо.

Последним действующим японским ёкодзуной после 2003 года был Ютака Кисэносато, но в начале этого года он был вынужден уйти в отставку, не сумев восстановиться после травм.

Таким образом с этого года в мире сумо существуют два ёкодзуны — Хакухо и Какурю, представитель Монголии.

Хакухо — самый титулованный борец в мире профессионального сумо. Ему принадлежит большинство рекордов этого вида спорта. На его счету 42 выигранных Кубка императора и 1120 побед.