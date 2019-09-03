США и "Талибан" договорились — слово за Трампом

США и исламское движение "Талибан" достигли "принципиального соглашения" об условиях мирного договора. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по Афганистану Залмай Халилзад.

На составление условий соглашения потребовалось девять раундов переговоров.

Проект, в частности, предусматривает, что при соблюдении талибами договоренностей американцы выведут из страны пятитысячный военный контингент в течение 135 дней.

Талибы, со своей стороны, должны гарантировать, что не позволят международным террористам базироваться на подконтрольной "Талибану" территории, а также обязуются соблюдать режим перемирия с Кабулом и начать внутриполитические переговоры. Проект соглашения не окончательный, пока его не подписал президент США Дональд Трамп. С текстом документа уже ознакомились президент и премьер-министр Афганистана.

У нас вышла хорошая дискуссия. Афганское правительство, введенное в курс всех деталей соглашения, изучит его и постарается сформулировать свою позицию, исходя из национальных интересов нашей страны. Но для нас мир или путь к нему — это прекращение насилия и прямые переговоры с талибами Садик Садикки представитель президента Афганистана

На фоне позитивных итогов переговоров в Кабуле произошел теракт, жертвами которого стали 16 человек, около сотни получили ранения. По данным МВД Афганистана, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан". Представители ЕС заявили, что теракт направлен на срыв процесса по установлению долгосрочного мира в Афганистане.