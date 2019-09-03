Равиоли с мучными червями: как вкусно приготовить насекомых

Несколько лет назад южноафриканский повар Марио Барнард, путешествуя по Таиланду, пробовал жареных скорпионов и хрустящих сверчков — и ничего, кроме отвращения, от этих блюд не получил.

Но именно этот негативный опыт заставил его задуматься: как можно было бы приготовить насекомых, чтобы они не вызывали отторжения у людей, не привыкших к такой пище.

В ряде регионов Африки насекомых тоже едят, но эта традиция охватывает отнюдь не большинство населения континента.

Так что в ресторане Insect Experience мучными черви в равиоли — это не испорченный продукт, а начинка.

Помимо способов приготовления и приправ очень важно, по словам повара, контролировать то, что насекомые едят: если будущая начинка для пирожка пасётся на навозе, то и вкус у неё будет соответствующий. Поэтому насекомых в ресторане сажают на особую диету.