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Фестиваль воздушных змеев в Москве

Фестиваль «Пестрое небо» клуб любителей воздушных змеев «Prokite» и музей-заповедник «Царицыно» проводят в конце лета уже в 17-ый раз. Желающие принять в нём участие смогут не только провести увлекательный день на открытом воздухе в московском Царицынском парке и увидеть множество интересных моделей в полете, но и сами запустить змея или смастерить его на на мастер-классе. А ещё тут можно посетить Сад ветра, где наземные инсталляции развеваются на ветру.

Основатель фестиваля Михаил Лоськов говорит, что главная цель мероприятия - популяризация воздушных змеев, чтобы люди увидели, какими красивыми и разными они могут быть.

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