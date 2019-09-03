Первые приговоры по "московскому делу"

Тверской суд Москвы вынес первые приговоры по так называемому «московскому делу» о противостоянии полиции и участников акций протеста против отказа в регистрации оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. К двум и трём годам лишения свободы приговорены, соответственно, Иван Подкопаев и Данил Беглец. Оба признали свою вину и согласились на особый порядок разбирательства.

Подкопаев, как сказано в решении, распылил перцовый газ в сторону сотрудников силовых структур. Сам он объяснил, что отреагировал так на попытки выдавить протестующих с улицы с использованием металлических заграждений.

Данил Беглец рассказывал, что потянул полицейского за руку. По версии следствия, он применил насилие к представителю власти, пытаясь помешать задержаниям. Прокурор на суде назвал это «преступлением против порядка управления».

Следственный комитет тем временем объявил о прекращении расследования в отношении пяти фигурантов «московского дела», которых обвиняли в участии в массовых беспорядках. Один из них в ходе допросов успел признать свою вину. В официальном сообщении сказано, что это решение принято по итогам изучения материалов дела, в частности, видеозаписей.

Ещё один обвиняемый в связи с протестами перед выборами в Мосгордуму, предприниматель Владислав Синица осуждён по статье о разжигании ненависти. Пресненский районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за твит о насилии над детьми силовиков.