75 лет назад освободили Лион

3 сентября Лион отметил 75-ю годовщину освобождения от нацистов. На площади Белькур любители истории переоделись в военную форму союзников и напомнили прохожим о важной дате.

"Так я хочу отметить 3 сентября. На мне форма ВВС США. Мне вообще нравится все, что связано с Военно-воздушными силами", - говорит молодая француженка Сесиль.

Гордону Перси 91 год. Он бывший десантник и в свое время немало отъездил на боевых машинах, что сегодня представлены в центре Лиона в качестве раритета.

Об этом важно помнить. Особенно детям. Чтобы они не допустили повторения истории. Гордон Перси ветеран

Во Второй мировой войне Лион был оплотом французского движения Сопротивления, пока в 1942 году его не оккупировали немецкие войска. Союзники освободили город в сентябре 1944-го.

В ходе войны погибли 8 тысяч лионцев, а также 12 тысяч евреев, бежавших в расположенный в "свободной зоне" город от преследования нацистов.