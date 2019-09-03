Роухани: ЕС ещё может спасти "ядерную сделку"

Президент Ирана Хасан Рухани подтвердил готовность Исламской республики ещё больше сократить свои обязательства в рамках договора о ядерной программе. Постепенный выход Тегерана из соглашения, по словам Роухани, может быть остановлен, если Евросоюз поможет обеспечить развитие экономики страны в условиях американских санкций, введённых после отказа США от «ядерной сделки».
В ходе выступления в парламенте Хасан Роухани отверг возможность своей личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, — провести такие переговоры призывал президент Франции Эммануэль Макрон. Трамп говорил, что мог бы встретиться с руководством Ирана и обсудить возможность прекращения противостояния между странами без предварительных условий.
По словам Роухани, Исламская республика готова вести диалог с Соединёнными Штатами лишь в рамках многосторонних переговоров и только после отмены всех американских санкций против Тегерана.