Роухани: ЕС ещё может спасти "ядерную сделку"

Президент Ирана Хасан Рухани подтвердил готовность Исламской республики ещё больше сократить свои обязательства в рамках договора о ядерной программе. Постепенный выход Тегерана из соглашения, по словам Роухани, может быть остановлен, если Евросоюз поможет обеспечить развитие экономики страны в условиях американских санкций, введённых после отказа США от «ядерной сделки».

Если ситуация изменится, если европейцы смогут покупать нашу нефть за наличные или в рассрочку, то есть авансовыми платежами, которые открыли бы нам доступ к нашим деньгам, — это создаст условия для продолжения работы, чтобы можно было избежать дальнейшего отказа от наших обязательств. Хасан Роухани Президент Ирана

В ходе выступления в парламенте Хасан Роухани отверг возможность своей личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, — провести такие переговоры призывал президент Франции Эммануэль Макрон. Трамп говорил, что мог бы встретиться с руководством Ирана и обсудить возможность прекращения противостояния между странами без предварительных условий.

По словам Роухани, Исламская республика готова вести диалог с Соединёнными Штатами лишь в рамках многосторонних переговоров и только после отмены всех американских санкций против Тегерана.