"Грузинская мечта" представила нового кандидата в премьер-министры

Парламентское большинство в Грузии выдвинуло на пост премьер-министра главу МВД Георгия Гахарию. Об этом объявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Гахария должен сменить на посту главы правительства Мамуку Бахтадзе, который накануне подал в отставку.

Кандидат на пост премьер-министра уже представил потенциальных членов своего кабинета, которых он предложит утвердить парламенту. Одним из наиболее громких может стать назначение министром обороны Ираклия Гарибашвили, политического секретаря «Грузинской мечты», а в прошлом — главы правительства. Одной из причин отставки Гарибашвили с поста премьер-министра в 2015-м называли конфликт с руководством «Грузинской мечты» и утрату поддержки правящей коалиции.

На пост главы МВД Гахария предложил кандидатуру действующего руководителя Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури. С руководства этим министерством он начинал свою карьеру в правительстве «Грузинской мечты».

Гахария выдвинут на пост премьер-министра как один из наиболее популярных членов правительства. Его рейтинг несколько пошатнулся из-за кризиса, связанного со скандалом вокруг выступления депутатов Госдумы с трибуны грузинского парламента. Полицию и спецназ обвиняли в избиении демонстрантов и чрезмерном применении силы в Тбилиси. Отставка Гахарии была одним из требований протестующих.