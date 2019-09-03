Борис Джонсон потерял большинство в парламенте

Правящая Консервативная партия Великобритании лишилась поддержки большинства членов парламента, после того как один из её членов, бывший замминистра юстиции Филипп Ли, перешёл в Либерально-демократическую партию. Это произошло как раз перед решающим голосование по проекту резолюции, запрещающей правительству начинать выход из Евросоюза без соглашения. По мнению премьер-министра Бориса Джонсона, такая резолюция подорвёт переговорные позиции правительства.
Лидер Лейбористской оппозиции Джереми Корбин обвинил правительство Бориса Джонсона в тайной подготовке жёсткого варианта «брексита» – без соглашения с Брюсселем.
Борис Джонсон дал накануне понять, что в случае если парламент запретит правительству начинать «брексит» без соглашения, он предложит объявить досрочные выборы, для чего потребуется поддержка двух третей депутатов.. Согласно опросам, у сторонников жёсткой линии на «брексит» есть шанс получить по их итогам большинство мест.