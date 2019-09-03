Взрыв у международного комплекса в Кабуле: 16 погибших

Группировка Талибан взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, в результате которого погибли 16 человек, ещё более сотни ранены. Мощный взрыв прогремел у комплекса зданий международных миссий: к укреплениям подъехал трактор, начинённый взрывчаткой, который сопровождали вооружённые люди.

В МВД сообщают, что после мощного взрыва террористы были убиты сотрудниками сил безопасности. Около 400 сотрудников международных миссий эвакуированы из опасной зоны. Все погибшие в результате теракта, по официальным данным, — местные жители. В Талибане настаивают, что жертвами нападения стали иностранцы.

Взрыв прогремел во время трансляции в эфире государственного телевидения интервью со спецпредставителем США в Афганистане Залмаем Халилзадом. Он говорил, в частности, о рамочном соглашении с Талибаном о прекращении боевых действий и о прямых переговорах между лидерами движения и афганским правительством. В случае подписания документа американские военные должны будут освободить пять из семи баз, которые находятся в распоряжении Соединённых Штатов.