«Захватническая карта»: на что претендует Турция

Новый политический скандал между Афинами и Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался на фоне карты, которую в Греции назвали «захватнической». Фото появилось на официальном сайте главы государства, который накануне посетил церемонию присяги в Национальном университете обороны в Стамбуле.

Карта называется «Голубая родина: 462 тысячи квадратных километров». На ней обозначена исключительная экономическая зона Турции, в которую вошли и фактически принадлежащие Греции акватории в Эгейском море, а также греческие острова Лемнос, Лесбос, Родос и Хиос.

Претензии Анкары на эти воды за последние несколько десятков лет неоднократно приводили к политическим и военным кризисам.

Так, в июле этого года Евросоюз одобрил санкции против Турции из-за того, что её суда проводят геологоразведку в экономической зоне Республики Кипр.