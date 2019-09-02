В Техасе поминали погибших

По уточненным данным, стрельба в Техасе, в городе Одессе унесла жизни семи человек, больше двадцати были ранены. Памяти жертв была посвящена траурная вахта, которую несли и местные власти, и жители Одессы.

Первым погиб полицейский, остановивший автомобиль стрелявшего; власти подтвердили, что стрелка звали Сет Этор.

Известно и то, что Этор 18 лет назад был задержан полицией в связи с незаконным проникновением на территорию чужой частной собственности и сопротивлением стражам порядка.

В этот раз Этор был застрелен правоохранителями у здания местного кинотеатра.

На траурной церемонии мэр Одессы Дэвид Тернер заявил следующее: "Это была обычная суббота, дети были в восторге, что впереди у них несколько дней, которые они могут провести с родителями. Но жизнь распорядилась иначе, и на нас всех свалилась эта беда".

Медики сообщили, что среди раненых есть ребенок, девочка, которой еще не исполнилось и двух лет. Не менее семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В штате Техас инцидент такого рода стал вторым за последний месяц. Следователи ФБР считают, что преступник не был связан с террористами.