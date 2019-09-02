Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые выступил с посланием к народу, заявив, что будет содействовать созданию многопартийной политической системы и на четверть сократит число госслужащих к 2024 году.

"Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности, - сказал Токаев, зачитывая документ на открытии пятой парламентской сессии VI созыва в понедельник. - Поэтому мы будем осуществлять политические реформы без забегания вперед, но последовательно, настойчиво и продуманно".

Он также заявил о необходимости совершенствования законодательства о митингах, сообщив, что власти Казахстана должны давать разрешение на проведение мирных акций протеста. "Согласно конституции, наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешение на их проведение. Выделять для этого специальные места, причем не на окраинах городов", - сказал Токаев.

При этом он подчеркнул, что "любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции, будут пресекаться в рамках закона".

Президент сообщил, что цель реформ - "стабильность политической системы в долгосрочной перспективе", отметив, что развитие экономики не возможно без модернизации общественно-политической жизни страны. "Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. Это еще не свершившийся факт, а цель, к который мы должны двигаться ускоренными темпами", - подчеркнул он.

После выступления с посланием к народу, Токаев предложил переизбрать старшую дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на должность председателя Сената - верхней палаты парламента страны. Дарига Назарбаева - депутат с 2016 года, в марте 2019 она уже была избрана председателем Сената.