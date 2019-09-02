Греция переселяет мигрантов с Лесбоса на материк

Мигранты с острова Лесбос переселяются на большую землю. Часть из них отправится в Салоники, а часть – в город Килкис. Перемещение лиц, ищущих убежища, из островных лагерей в материковую Грецию – это часть правительственных мер, объявленных 31 августа.

Более 11 000 мигрантов из Ближнего Востока, Азии и Африки содержались на острове Лесбос в лагере Мориа, крупнейшем в Европе. Людей в было в четыре раза больше, чем предусматривали условия центра.

Последняя крупная высадка произошла в четверг, когда на остров из Турции прибыли около 650 мигрантов, преимущественно афганские семьи с детьми.

Апостолос Стайкос, Euronews

"Перевозка большого числа беженцев даст этому месту передохнуть, потому что перенаселение здесь – это самая большая проблема. Только за последние пару дней почти 250 беженцев переправились на Лесбос с побережья Турции".