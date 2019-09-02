Акция против "фемицида"

Мишель, Изабель, Ивонн. 1 сентября у Эйфелевой башни организация "Nous Toutes" ("Мы все" - фр.) провела акцию протеста против бытового насилия. У участниц в руках листы белой бумаги с написанными именами сотни женщин, которые были убиты своими мужьями или сексуальными партнерами во Франции только с начала этого года. За весь 2018 год Министерство внутренних дел зафиксировала 121 случай "фемицида". Глава ведомства, отвечающего за гендерное равенство в стране Марлен Шьяппа пообещала разработать меры по борьбе с бытовым насилием в сентябре.