Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Италия

Венеция. День 5-й

 Комментарии
 Мария Горковская 
Венеция. День 5-й
Авторское право
REUTERS/Piroschka van de Wouw
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Венецианский кинофестиваль. День пятый. Политический.

Мэрил Стрип привезла на остров Лидо историю расследования в отношении нашумевшего "Панамского досье". Фильм "Прачечная" Стивена Содерберга основан на реальных событиях и рассказывает об офшорном скандале 2015 года, когда мир узнал о денежных махинациях политиков, крупных чиновников, их родственников и друзей из десятков стран.

Драма "Осиная сеть" Оливье Ассайаса с Пенелопой Круз в главных ролях повествует о конфликте Острова Свободы и его большого соседа. Кубинские шпионы приезжают во Флориду и внедряются в группировки американцев, которые выступают против режима Фиделя Кастро.

Тем временем, Паоло Соррентино продолжает исследовать "мир современного папства" при помощи Джона Малковича и Джуда Лоу. Итальянский постановщик представил венецианскому зрителю две серии нового сезона сериала о понтифике.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube