Венеция. День 5-й

Венецианский кинофестиваль. День пятый. Политический.

Мэрил Стрип привезла на остров Лидо историю расследования в отношении нашумевшего "Панамского досье". Фильм "Прачечная" Стивена Содерберга основан на реальных событиях и рассказывает об офшорном скандале 2015 года, когда мир узнал о денежных махинациях политиков, крупных чиновников, их родственников и друзей из десятков стран.

Драма "Осиная сеть" Оливье Ассайаса с Пенелопой Круз в главных ролях повествует о конфликте Острова Свободы и его большого соседа. Кубинские шпионы приезжают во Флориду и внедряются в группировки американцев, которые выступают против режима Фиделя Кастро.

Тем временем, Паоло Соррентино продолжает исследовать "мир современного папства" при помощи Джона Малковича и Джуда Лоу. Итальянский постановщик представил венецианскому зрителю две серии нового сезона сериала о понтифике.